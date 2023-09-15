Замоскворецкий суд отказался исключить журналиста Караулова из списка иноагентов

Замоскворецкий суд отказался исключить журналиста Андрея Караулова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) из списка иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Замоскворецкий суд рассмотрел исковое заявление Андрея Караулова к Минюсту Российской Федерации, в котором он оспаривает включение его в перечень иноагентов, и решил исковые требования истца отклонить в полном объеме», — говорится в сообщении.

Адвокат журналиста Александр Обозов заявил агентству, что защита обжалует решение районного суда в Московском городском суде.

Минюст России внес Караулова в реестр иностранных агентов 30 июня. По данным министерства, Караулов «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранного источника». В настоящее время он проживает за пределами России.

Андрей Караулов — советский и российский журналист, телеведущий, блогер. Наиболее известен как автор и ведущий публицистических программ «Момент истины» и «Русский век», в разное время транслировавшихся российскими телеканалами.