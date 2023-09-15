Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:30, 15 сентября 2023Интернет и СМИ

Суд отказался исключить журналиста Караулова из списка иноагентов

Замоскворецкий суд отказался исключить журналиста Караулова из списка иноагентов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Замоскворецкий суд отказался исключить журналиста Андрея Караулова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) из списка иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Замоскворецкий суд рассмотрел исковое заявление Андрея Караулова к Минюсту Российской Федерации, в котором он оспаривает включение его в перечень иноагентов, и решил исковые требования истца отклонить в полном объеме», — говорится в сообщении.

Адвокат журналиста Александр Обозов заявил агентству, что защита обжалует решение районного суда в Московском городском суде.

Минюст России внес Караулова в реестр иностранных агентов 30 июня. По данным министерства, Караулов «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранного источника». В настоящее время он проживает за пределами России.

Андрей Караулов — советский и российский журналист, телеведущий, блогер. Наиболее известен как автор и ведущий публицистических программ «Момент истины» и «Русский век», в разное время транслировавшихся российскими телеканалами.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк повысил ключевую ставку

    Принц Уильям захотел стать политиком мирового уровня

    Хозяйка 44 собак напала на сотрудников МВД и была отправлена в психбольницу

    Названы претенденты на премию «Джентльмен года» в футболе

    В зоне СВО начали применять робот БРГ-1

    У россиян появилась возможность узнать оценку своей машины онлайн

    В российском регионе пожарный поезд привлекли к тушению крупного возгорания

    Грета Тунберг оказалась под угрозой тюрьмы второй раз за год

    Свитер принцессы Дианы с черной овцой на груди продали за 110 миллионов рублей

    США приблизились к передаче Украине дальнобойных ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости