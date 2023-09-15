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16:18, 15 сентября 2023Мир

В МАГАТЭ рассказали о надеждах на Россию

Гросси заявил, что Россия может помочь взаимодействию КНДР и МАГАТЭ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия может помочь наладить контакт КНДР и с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Его слова передает Yonhap.

«Гросси подчеркнул, что Россия "может помочь" Северной Корее взаимодействовать с МАГАТЭ или создать "пути для укрепления доверия", которые были нарушены между КНДР и другими странами», — сказано в материале.

По словам главы агентства, он надеется на контакт с КНДР. При этом стороны пока не обсуждали допуск инспекторов в Северную Корею.

Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном прошла 13 сентября на космодроме «Восточный». Там же прошли переговоры: как в составе делегаций, так и один на один. Обсуждались экономическое взаимодействие, вопросы гуманитарного характера, ситуация в регионе и иные темы.

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    Анастасия Заикина
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