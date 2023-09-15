Глава МАГАТЭ признался в доверии России в вопросе торговли ядерным оружием

Глава МАГАТЭ Гросси: Россия не будет торговать ядерным оружием с КНДР

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что доверяет России в вопросе торговли ядерным оружием и не верит, что Москва будет продавать его КНДР. Об этом пишет РИА Новости.

Гросси заявил, что не верит в возможность продажи Россией ядерного оружия или технологий Северной Корее. При этом он упомянул, что КНДР находится вне режима нераспространения атомного оружия.

По словам главы МАГАТЭ, Северная Корея имеет «проблемные отношения с режимом нераспространения».

Ранее Гросси говорил, что Россия может помочь наладить контакт с КНДР. Он считает, что Москва поможет наладить пути для укрепления доверия, которые были нарушены между КНДР и другими странами.