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23:48, 15 сентября 2023Наука и техника

Вучич заявил о преимуществах российских ПТРК «Корнет» над западным оружием

Вучич заявил, что ПТРК «Корнет» поражает цель на километр дальше западных систем

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич заявил о преимуществах российских противотанковых ракетных комплексов «Корнет» над западным оружием. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что ПТРК поражает цель на расстоянии восьми километров, что на километр дальше, чем у западных систем, таких как «Джавелин» и противотанковая управляемая ракета NLAW.

Его слова подтвердили сербские офицеры, они также высоко оценили установку и российский ПТРК «Фагот».

Вучич также посетовал на нехватку снарядов для «Корнета», экспортную версию которого Сербия получила из России в декабре 2021 года, в связи с конфликтом на Украине.

Ранее китайский журналист Ши Хонг заявил, что российский противотанковый комплекс «Корнет» отличается особой мощью, которую он в показал при уничтожении британского танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции (СВО).

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    Марина Совина
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