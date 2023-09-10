Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:39, 10 сентября 2023Интернет и СМИ

В Китае восхитились ударом российского «Корнета» в зоне СВО

Sohu: ни один танк в мире не захочет столкнуться с российским ПТРК «Корнет»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Журналист, сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в репортаже для газеты «Sohu» написал, что российский противотанковый комплекс «Корнет» отличается особой мощью, которую он в показал при уничтожении британского танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции (СВО).

«Challenger 2 называли богом войны, однако, когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Что же уничтожило Challenger 2? Российский "Корнет"», — отметил автор статьи.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили на поле боя в Запорожской области подбитые танки Challenger 2. Об этом заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин лидирует на выборах мэра Москвы. Как прошло голосование в столице?

    Чернышов поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

    В Китае восхитились ударом российского «Корнета» в зоне СВО

    Прогулка свиньи в шлейке в центре Москвы попала на видео

    В ЦИК рассказали о неизменных попытках дискредитировать выборы в России

    Европейский банк выставил копии паспортов россиян на виду у прохожих

    В ЦИК сообщили о десятках тысяч DDoS-атак на свои ресурсы

    Воробьев набрал больше 84 процентов голосов на выборах главы Подмосковья

    Переход отказавшегося играть в России иностранца в «Зенит» объяснили

    Медведев заявил единороссам о необходимости выполнять свои обещания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости