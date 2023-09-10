Sohu: ни один танк в мире не захочет столкнуться с российским ПТРК «Корнет»

Журналист, сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в репортаже для газеты «Sohu» написал, что российский противотанковый комплекс «Корнет» отличается особой мощью, которую он в показал при уничтожении британского танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции (СВО).

«Challenger 2 называли богом войны, однако, когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Что же уничтожило Challenger 2? Российский "Корнет"», — отметил автор статьи.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили на поле боя в Запорожской области подбитые танки Challenger 2. Об этом заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.