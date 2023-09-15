В Северной Осетии из горной реки спасли корову

В Алагирском районе Северной Осетии спасли сорвавшуюся с обрыва в реку корову

В Алагирском районе Северной Осетии пожарные МЧС России спасли упавшую в холодную горную реку корову. Видеозапись спасательной операции опубликована в Telegram-канале республиканского ведомства.

Сообщается, что по неизвестной причине животное сорвалось с обрыва в селе Бад и свалилось в реку Баддон. В ледяной воде оно провело более четырех часов.

На размещенном ролике видно, как шестеро огнеборцев ПСЧ №10 с помощью веревок вытаскивают замерзшую и обессилившую корову на сушу. Отмечается, что после спасения корова с трудом стояла на ногах, ее передали хозяевам.

В августе в Бурятии выпустили на волю крякву, спасенную несколько месяцев назад на одной из автомобильных дорог региона. Ослабевшего птенца нашла на автотрассе семейная пара из села Кома Прибайкальского района. Они решили приютить и выходить маленькую крякву.