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12:06, 15 сентября 2023Моя страна

В Северной Осетии из горной реки спасли корову

В Алагирском районе Северной Осетии спасли сорвавшуюся с обрыва в реку корову

Кадр: Telegram-канал МЧС Северной Осетии

В Алагирском районе Северной Осетии пожарные МЧС России спасли упавшую в холодную горную реку корову. Видеозапись спасательной операции опубликована в Telegram-канале республиканского ведомства.

Сообщается, что по неизвестной причине животное сорвалось с обрыва в селе Бад и свалилось в реку Баддон. В ледяной воде оно провело более четырех часов.

На размещенном ролике видно, как шестеро огнеборцев ПСЧ №10 с помощью веревок вытаскивают замерзшую и обессилившую корову на сушу. Отмечается, что после спасения корова с трудом стояла на ногах, ее передали хозяевам.

В августе в Бурятии выпустили на волю крякву, спасенную несколько месяцев назад на одной из автомобильных дорог региона. Ослабевшего птенца нашла на автотрассе семейная пара из села Кома Прибайкальского района. Они решили приютить и выходить маленькую крякву.

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    Карина Черных
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