Дети отравились котлетами в российской школе

В красноярской школе дети отравились котлетами из тухлого фарша

В Красноярске школьники отравились котлетами. Одного ребенка на скорой увезли в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в школе №12. После уроков пятиклассник пришел домой. Сначала все было в порядке, но вечером того же дня его самочувствие резко ухудшилось: началась рвота. Мать вызвала скорую помощь. В медучреждении мальчик потерял сознание, врачи диагностировали отравление и отправили его в инфекционное отделение.

После этого россиянка написала в школьный родительский чат. Выяснилось, что с такие же симптомы были еще у пятерых детей. Все они ели котлеты в школьной столовой. По данным Mash, произошедшим заинтересовалась прокуратура.

Ранее в сентябре воспитанников Волховской гимназии №3 в Ленинградской области накормили макаронами с личинками.