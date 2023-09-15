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17:13, 15 сентября 2023Россия

Дети отравились котлетами в российской школе

В красноярской школе дети отравились котлетами из тухлого фарша

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Красноярске школьники отравились котлетами. Одного ребенка на скорой увезли в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в школе №12. После уроков пятиклассник пришел домой. Сначала все было в порядке, но вечером того же дня его самочувствие резко ухудшилось: началась рвота. Мать вызвала скорую помощь. В медучреждении мальчик потерял сознание, врачи диагностировали отравление и отправили его в инфекционное отделение.

После этого россиянка написала в школьный родительский чат. Выяснилось, что с такие же симптомы были еще у пятерых детей. Все они ели котлеты в школьной столовой. По данным Mash, произошедшим заинтересовалась прокуратура.

Ранее в сентябре воспитанников Волховской гимназии №3 в Ленинградской области накормили макаронами с личинками.

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    Евгения Куликова
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