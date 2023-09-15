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09:12, 15 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка познакомилась с мужчиной в интернете и осталась без драгоценностей

В Подмосковье задержали мужчину, который украл украшения на 340 тысяч рублей

Фото: Josh Duke / Unsplash

В Подмосковье полиция задержала 45-летнего мужчину, который познакомился с 50-летней жительницей Москвы на сайте знакомств и украл у нее ювелирные изделия стоимостью более 340 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По версии полиции, потерпевшая пригласила мужчину к себе в гости, они провели вместе ночь, а утром женщина пошла на работу. Оставшись один, кавалер выгреб из ее шкатулки украшения и скрылся. Похищенные драгоценности злоумышленник успел сдать в ломбард, однако полицейские изъяли их и скоро вернут хозяйке.

Ранее россиянин познакомился с девушкой в интернете и попал в криминальную схему.

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    Варвара Митина
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