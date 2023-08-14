Россиянин познакомился с девушкой в интернете и попал в криминальную схему

В Прикамье полиция задержала 19-летнего афериста, нанятого через сайт знакомств

В Пермском крае полиция задержала 19-летнего местного жителя и возбудила в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Молодого человека подозревают в участии в криминальной схеме «Ваш родственник попал в беду» в качестве курьера. Уточняется, что у одной пенсионерки аферист забрал 250 тысяч рублей и перевел их сообщникам, у второй — 200 тысяч рублей, однако отправить деньги не успел, потому что был задержан оперативниками. Однажды он не смог забрать деньги у обманутой россиянки, так как подельники не назвали ее точный адрес.

По версии следствия, незаконный заработок молодой человек нашел в интернете. Он зарегистрировался на одном из сайтов знакомств, а на следующий день с ним связалась девушка, которая сразу же предложила ему легкий и стабильный заработок. Она объяснила, что нужно выезжать на определенные адреса, забирать деньги и переводить их на указанные счета. С этого мужчине пообещали процент от суммы.

Сейчас силовики проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Москве таксист спас 91-летнюю пенсионерку от таких телефонных мошенников. Потерпевшей на домашний номер позвонила ее якобы внучка и рассказала, что пострадала в аварии: ей срочно понадобились деньги на операцию. Обманщица убедила пожилую женщину собрать 750 тысяч рублей и передать курьеру.