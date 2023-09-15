Появились подробности состояния госпитализированного Любшина

Звезду фильма «Кин-дза-дза!» Любшина госпитализировали из-за давления

Появились подробности состояния звезды фильма «Кин-дза-дза!» Станислава Любшина, которого ранее госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. Об этом сообщил его коллега, актер Евгений Киндинов в разговоре с «360».

Артист поведал, что у Любшина начались проблемы с давлением: «Мне сообщили, что ему было плохо. Давление подскочило».

Киндинов добавил, что сейчас звезде фильма «Кин-дза-дза!» стало лучше и «его вроде как уже выписали из больницы». Других подробностей о состоянии актера его коллега не знает.

Станислава Любшина» доставили в больницу 11 сентября прямо из Московского художественного театра имени Чехова. Врачи диагностировали у актера нарушение кровообращения головного мозга. Специалисты подозревают у 90-летнего народного артиста РСФСР транзиторную ишемическую атаку головного мозга.

15 сентября стало известно, что заслуженного артиста России Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем.