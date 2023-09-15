В «Роскосмосе» назвали причины крушения станции «Луна-25»

Глава «Роскосмоса» Борисов назвал предположительную причину крушения «Луны-25»

Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» разбилась из-за того, что акселерометры не включились и не передали необходимую для выключения двигателя информацию. Такую причину крушения назвал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились», — уточнил руководитель госкорпорации.

Борисов отметил, что причины неисправности изучаются, существует 16 версий, из которых специалисты проверили 11. Глава «Роскосмоса» добавил, что проверку планируется завершать до конца сентября.

Он также рассказал, что первым, кто выразил слова поддержки в связи с крушением «Луны-25», стал администратор НАСА Билл Нельсон.

19 августа российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Станция, запущенная 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный на средней ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», должна была прилуниться в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны.