Минобороны опровергло данные о гражданине Таджикистана в экипаже угнанного Ми-8

Минобороны: данные о гражданине Таджикистана в экипаже угнанного Ми-8 неверны

Данные о гражданине Таджикистана в составе экипажа угнанного на Украину вертолета Ми-8 неверны. Информацию об этом опровергло Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как пояснило ведомство, сообщения о том, что на борту воздушного судна якобы находился уроженец Таджикистана, распространяли некоторые интернет-ресурсы и каналы в Telegram. В Минобороны напомнили, что в составе авиационных экипажей российских Воздушно-космических сил служат исключительно граждане России.

Ранее изданию Baza стало известно, что кроме пилота Максима Кузьминова на угнанном для Украины вертолете Ми-8 находились два члена экипажа — 28-летние выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища. Как утверждает канал, родственникам военных не сообщили об их судьбе после приземления воздушного судна.

О том, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет из Курска и направился на Украину, стало известно 5 сентября. Сам инцидент произошел 9 августа. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила Кузьминова украсть Ми-8.