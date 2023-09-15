Набиуллина: ключевая ставка останется высокой, пока не инфляция не замедлится

Глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала не ждать снижения ключевой ставки — ЦБ оставит ее на повышенном уровне до тех пор, пока не добьется устойчивого замедления инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

В июле в России произошел скачок инфляции, напомнила председатель ЦБ. В августе она несколько замедлилась, но ценовое давление «все больше формировалось за счет устойчивых компонентов». В частности, инфляцию в значимой степени ускоряло подорожание товаров, цена которых зависит от курса рубля. Именно из-за ускорения темпов роста цен Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 13 процентов, заключила Набиуллина.

При этом она предупредила, что в текущей ситуации не стоит ждать от ЦБ быстрого перехода к смягчению денежно-кредитной политики, как в 2014 и 2022 годах.

«Прошлые эпизоды значительного повышения ставки во многом были связаны с рисками для финансовой стабильности. Когда эти риски уходили, мы снижали ставку. В этот раз ситуация другая. Мы повысили ключевую ставку из-за реализации инфляционных рисков», — сказала Набиуллина. Она добавила, что в базовом сценарии Банка России средняя за остаток текущего года ключевая ставка составит 13,0-13,6 процента, в 2024 году — 11,5-12,5 процента.

15 сентября ЦБ также обновил прогноз по ВВП России на 2024 год. Если июльская оценка подразумевала увеличение экономики страны на 0,5-2,5 процента, то обновленная предполагает прирост в пределах 0,5-1,5 процента. По мнению аналитиков регулятора, в среднесрочной перспективе на ситуацию будут оказывать давление в том числе высокие проинфляционные риски.