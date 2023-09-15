Специалисты НАСА объяснили происхождение НЛО с рассекреченного видео Пентагона

Специалисты НАСА: НЛО с рассекреченного видео Пентагона был оптической иллюзией

To The Stars Academy of Arts & Science / YouTube

В отчете НАСА об изучении неопознанных аномальных явлений объяснено происхождение НЛО с одного из рассекреченных Пентагоном видео. Документ опубликован на сайте агентства.

На ролике, известном под названием GoFast, показан неопознанный объект, двигающийся над океаном с огромной скоростью. Он снят в 2015 году с американского истребителя F/A-18, взлетевшего с авианосца «Теодор Рузвельт». Видео упоминалось во время июльских слушаний в Конгрессе США. Бывший лейтенант ВМС США Райан Грейвс, служивший в той же эскадрилье, рассказал конгрессменам, что в 2014-2015 года он и другие пилоты наблюдали подобные объекты почти каждый день. В конечном итоге они стали принимать НЛО как должное.

По мнению специалистов НАСА, необычайная скорость объекта — это оптическая иллюзия, возникшая из-за параллакса при съемке с летящего истребителя. Судя по некоторым ориентирам, попавшим в кадр, объект находился на высоте четырех тысяч метров, а его истинная скорость составляла примерно 65 километров в час. Это примерно соответствует скорости ветра на такой высоте. Никаких признаков того, что объект приводился в движение реактивной тягой, нет. Это позволяет предположить, что его нес ветер.

26 июля в Вашингтоне прошли слушания надзорного подкомитета Конгресса США. Конгрессмены собрались, чтобы выслушать заявления бывшего сотрудника спецслужб Дэвида Груша, утверждающего, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты.

По его словам, в мире уже 80 лет продолжается невидимая борьба между правительствами многих государств — как враждебных, так и дружественных. Каждая страна пытается первой добраться до мест, где побывали пришельцы или упали их аппараты, чтобы присвоить инопланетные технологии и получить военное преимущество.

По просьбе НАСА независимая группа ученых, возглавляемая астрофизиком Дэвидом Сперджелом, разработала рекомендации по изучению неопознанных явлений. Специалисты предложили использовать научные спутники НАСА для сбора информации об условиях в районах, где наблюдали неопознанные объекты, и активнее привлекать к наблюдениям обычных людей.