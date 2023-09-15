Раскрыты причины отсутствия Уиллема Дефо в фильме «Аквамен 2»

Раскрыты причины отсутствия Уиллема Дефо в фильме «Аквамен и потерянное царство»

Актер Уиллем Дефо не появится в фильме «Аквамен и потерянное царство». Об этом Entertainment Weekly рассказал режиссер сиквела Джеймс Ван.

По словам кинематографиста, Дефо, который исполнил роль наставника Артура (Аквамена) Нуйдиса Вулко в первой части, не появится в продолжении из-за конфликтов в расписании. «Уиллема нет в этом фильме. Отчасти причина заключалась в том, что его рабочий график не совпадал с нашим. Но это позволило мне расширить роль Атланны (Николь Кидман). Атланна в этом фильме в итоге и становится советником Артура. Поскольку Артур не из этого мира, она помогает ему лучше понять, как в нем все устроено с точки зрения политики», — раскрыл причину Ван.

Ранее в сети вышел трейлер второго фильма про Аквамена с актером Джейсоном Момоа в главной роли. Сюжет сиквела повествует о противостоянии Аквамена и Черной Манты (Яхья Абдул-Матин II). Чтобы защитить Атлантиду, главный герой вынужден обратиться за помощью к брату Орму (Патрик Уилсон).