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13:25, 15 сентября 2023Культура

Опубликован первый трейлер фильма «Аквамен и потерянное царство»

Вышел первый трейлер фильма «Аквамен и потерянное царство» с Джейсоном Момоа

Вышел первый трейлер фильма «Аквамен и потерянное царство» с актером Джейсоном Момоа в главной роли. Видео опубликовано на YouTube-канале DC.

Сюжет сиквела повествует о противостоянии Аквамена и Черной Манты (Яхья Абдул-Матин II). Чтобы защитить Атлантиду, главный герой вынужден обратиться за помощью к брату Орму (Патрик Уилсон). В зарубежный прокат картина выйдет 20 декабря.

Ранее режиссер фильма-сиквела Джеймс Ван рассказал о роли американской актрисы Эмбер Херд в новом «Аквамене». По словам кинематографиста, он всегда хотел, чтобы в центре внимания во втором фильме были отношения между братьями Артуром и Ормом, а не между главным героем и его возлюбленной Мерой, которую сыграла Херд.

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    Варвара Кошечкина
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