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15:14, 14 сентября 2023Культура

Режиссер «Аквамена» рассказал об урезанной роли Эмбер Херд

Режиссер «Аквамена» прокомментировал сокращение роли Эмбер Херд в фильме

Фото: Mayer / Globallookpress.com

Режиссер фильма-сиквела «Аквамен и затерянное королевство» Джеймс Ван рассказал о роли американской актрисы Эмбер Херд в картине. Его цитирует Entertainment Weekly.

В мае 2022 года актриса заявила, что ее роль в новом фильме была урезана из-за скандальных судебных разбирательств с бывшим мужем, актером Джонни Деппом. По словам Вана, он всегда хотел, чтобы в центре внимания во втором фильме были отношения между братьями Артуром (Джейсон Мамоа) и Ормом (Патрик Уилсон), а не между главным героем и его возлюбленной Мерой, которую сыграла Херд.

«Я постоянно говорил об этом с самого начала. Первый "Аквамен" был путешествием Артура и Меры. Второй фильм всегда задумывался как история Артура и Орма. Так что первый [фильм] был романтическим приключенческим фильмом. Второй — приключенческий боевик о бромансе. На этом и остановимся», — сказал кинематографист.

Ранее сообщалось, что сцены с Эмбер Херд в новом «Аквамене» решили переделать.

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    Варвара Кошечкина
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