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07:49, 15 сентября 2023Бывший СССР

ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

РИА Новости: ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства показал соответствующее видео, которое было в телефоне, найденном в украинском блиндаже. По его словам, украинские солдаты отправляют российских военных на минное поле со словами: «Если дойдешь, свободен».

Отмечается, что на видеозаписи украинские военные под прицелами автоматов гонят на поле безоружных людей в форме российской армии. Одному из солдат ВСУ не понравилось, как пленный шел, и он открыл огонь в его сторону. В конце записи в направлении движения одного из российских военных прогремел взрыв.

Ранее сообщалось, что танк российской группировки «Восток» заставил отступить колонну техники Вооруженных сил Украины, уничтожив несколько бронемашин. «Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой», — заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

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    Марина Совина
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