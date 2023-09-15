ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

РИА Новости: ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне СВО

Вооруженные силы Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства показал соответствующее видео, которое было в телефоне, найденном в украинском блиндаже. По его словам, украинские солдаты отправляют российских военных на минное поле со словами: «Если дойдешь, свободен».

Отмечается, что на видеозаписи украинские военные под прицелами автоматов гонят на поле безоружных людей в форме российской армии. Одному из солдат ВСУ не понравилось, как пленный шел, и он открыл огонь в его сторону. В конце записи в направлении движения одного из российских военных прогремел взрыв.

Ранее сообщалось, что танк российской группировки «Восток» заставил отступить колонну техники Вооруженных сил Украины, уничтожив несколько бронемашин. «Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой», — заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.