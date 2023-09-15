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09:03, 15 сентября 2023Наука и техника

Врач рассказала о поражении сердца и почек у детей при ротавирусе

Врач Харит: тяжелая форма ротавируса проявляется только дважды в жизни

Фото: PxHere

Тяжелая форма ротавируса проявляется только дважды в жизни человека, чем старше он становится, тем устойчивее будет иммунитет к инфекции. Поэтому наихудшие осложнения встречаются в детстве, рассказала руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Сусанна Харит в беседе с «Газетой.Ru».

«У маленьких детей при ротавирусной инфекции может быстро наступить обезвоживание, что приводит к поражению сердца, почек, судорогам. Именно для них и предложена вакцинация. Детям с 6-недельного возраста и до 8 месяцев три раза проводят прививку, после чего они если и заболеют, то легко, обойдется дело без больниц и капельниц», — сообщила Харит.

Существует риск подхватить ротавирус в течение года, но пик заболеваемости приходится на весну и лето. Он в основном передается фекально-оральным путем, иногда аэрозольным. Врач предупредила, что люди, болеющие в легкой форме, все равно являются разносчиками инфекции.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что осложнения от ротавируса могут привести к коме. По его словам, все начинается с сильного обезвоживания организма.

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    Александра Синицына
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