Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:06, 9 сентября 2023Забота о себе

Терапевт назвал три приводящих к коме заболевания

Терапевт Кондрахин: осложнения от ротавируса могут привести к коме

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о последствиях ротавирусной инфекции.

По словам Кондрахина, есть несколько осложнений, которые провоцирует ротавирус — новые бактериальные инфекции, обезвоживание, дизентерия и сальмонеллез. Последние два могут привести к коме.

«По тому же принципу, что и ротавирусная инфекция. Начинают вызывать сильное обезвоживание организма в совокупности с расстройством ЖКТ и таким образом приводят к коматозному состоянию», — отметил врач.

Ранее 30-летний Дэйв Паркин, житель английского города Сент-Остелл, графство Корнуолл, a href="https://lenta.ru/news/2022/12/12/splinter/" target="_blank">впал в кому и ослеп из-за занозы.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В России отметили успехи БМП-3 в борьбе с бронетехникой ВСУ

    Российские военные взяли опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Терапевт назвал три приводящих к коме заболевания

    Украинских военных посадили на танки из музеев

    В Норвегии объяснили решение не закрывать границу от россиян

    В Марокко произошло сильное землетрясение

    Выявлена опасность жаркой погоды для беременных

    В США рассказали об истинном предназначении Украины для Вашингтона

    Стала известна концентрация трития после сброса воды с «Фукусимы»

    В Британии высказались о возможных переговорах России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости