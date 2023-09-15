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09:46, 15 сентября 2023Ценности

Самбурская показала тело в одноразовом белье

Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в одноразовом белье для лечебных процедур. Соответствующие сторис появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость разместила серию фото и видео, на которых предстала во время оздоровительных манипуляций в санатории. На одном из снимков звезда лежала в ванной в прозрачном топе лилового оттенка, полиэтиленовой шапочке и зеленых трусах-стрингах. «Продолжаю лечить нервы. На этот раз водными процедурами», — пояснила она.

При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса в области живота, а грудь прикрыла рукой. «Девушка: покажи мне Мальдивы. Женщина: съезжу-ка я в санаторий», — иронично подписала она.

В августе Самбурская также показала фигуру в нижнем белье. На размещенных кадрах 36-летняя знаменитость позировала у окна в черном бюстгальтере без косточек из плотной ткани и кожаных трусах с частями в виде ремней по бокам. При этом звезда распустила волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и коричневыми тенями с блестками и накрасив губы розовым блеском.

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    Екатерина Ештокина
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