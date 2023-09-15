СКА уступил «Динамо» в матче КХЛ и продлил серию поражений до четырех игр

СКА уступил «Динамо» со счетом 1:3 и продлил серию поражений до четырех игр

Петербургский СКА уступил дома московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Первую шайбу забросил форвард армейцев Арсений Грицюк, однако до конца первого периода москвичи сравняли счет и вырвались вперед благодаря голам Максима Джиошвили и Владислава Михайлова. В третьей двадцатиминутке Джиошвили оформил дубль и упрочил преимущество бело-голубых.

Таким образом, СКА продлил серию поражений до четырех игр. Ранее команда уступила нижегородскому «Торпедо» (3:4), ярославскому «Локомотиву» (2:3) и московскому «Спартаку» (0:3). За шесть встреч с начала сезона-2023/2024 хоккеисты из Санкт-Петербурга одержали также две победы: над тольяттинской «Ладой» (3:0) и московским «Динамо» в стартовом матче (2:1).

Далее СКА сыграет дома с «Сибирью» 17 сентября. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. «Динамо» днем позже примет на своей арене «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.