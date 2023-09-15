Мужчина спас друга от одной из самых ядовитых змей мира ценой собственной жизни

В Австралии ядовитая змея укусила попытавшегося спасти друга мужчину

В Австралии 69-летний мужчина спас товарища от одной из самых ядовитых змей мира ценой собственной жизни. Об этом сообщает The Australian.

Рептилия приползла на праздник в честь 100-летней годовщины открытия школы в городе Кумала, штат Квинсленд, и незаметно обвила ногу одного из его участников. Это заметил его друг и бросился к нему на помощь. Он сумел снять змею с ноги товарища, но рептилия несколько раз укусила его.

Австралиец потерял сознание. Очевидцы сразу вызвали бригаду скорой помощи и начали оказывать пострадавшему первую помощь. Несмотря на усилия участников праздника и парамедиков, спасти мужчину не удалось. Его друга, которого, предположительно, тоже укусила змея, доставили в больницу. Он находится в стабильном состоянии и восстанавливается в медицинском учреждении.

Как сообщает исполняющая обязанности заместителя заведующего службой скорой помощи Квинсленда Клэр Бертеншоу, скорее всего, на пострадавших напала сетчатая коричневая змея. Этот вид занимает второе место по токсичности яда среди всех сухопутных змей. Даже молодые рептилии могут быть достаточно ядовитыми, чтобы укус привел к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что в Индии кобра обвилась вокруг ноги спящей женщины и вынудила ее молиться несколько часов в ожидании змеелова. Она обратилась к Шиве — божеству, которое известно своей привязанностью к змеям.

