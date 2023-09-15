Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:17, 15 сентября 2023Из жизни

Мужчина спас друга от одной из самых ядовитых змей мира ценой собственной жизни

В Австралии ядовитая змея укусила попытавшегося спасти друга мужчину

Фото: David Todd McCarty / Unsplash

В Австралии 69-летний мужчина спас товарища от одной из самых ядовитых змей мира ценой собственной жизни. Об этом сообщает The Australian.

Рептилия приползла на праздник в честь 100-летней годовщины открытия школы в городе Кумала, штат Квинсленд, и незаметно обвила ногу одного из его участников. Это заметил его друг и бросился к нему на помощь. Он сумел снять змею с ноги товарища, но рептилия несколько раз укусила его.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Австралиец потерял сознание. Очевидцы сразу вызвали бригаду скорой помощи и начали оказывать пострадавшему первую помощь. Несмотря на усилия участников праздника и парамедиков, спасти мужчину не удалось. Его друга, которого, предположительно, тоже укусила змея, доставили в больницу. Он находится в стабильном состоянии и восстанавливается в медицинском учреждении.

Как сообщает исполняющая обязанности заместителя заведующего службой скорой помощи Квинсленда Клэр Бертеншоу, скорее всего, на пострадавших напала сетчатая коричневая змея. Этот вид занимает второе место по токсичности яда среди всех сухопутных змей. Даже молодые рептилии могут быть достаточно ядовитыми, чтобы укус привел к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что в Индии кобра обвилась вокруг ноги спящей женщины и вынудила ее молиться несколько часов в ожидании змеелова. Она обратилась к Шиве — божеству, которое известно своей привязанностью к змеям.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Мать угонщика вертолета Ми-8 на Украину исчезла незадолго до его побега

    В Латвии утвердили новое правительство

    В Испании частная охранная академия готовила наемников для ВСУ

    Селена Гомес попала в объектив папарацци без макияжа

    В СК завели дело из-за провалившегося в яму с горячей водой ребенка

    Илон Маск заподозрил у себя аутизм

    Мать пристыдила сына за секс с незнакомкой в туалете самолета

    Актер из кино «Иван Васильевич меняет профессию» раскрыл сумму гонорара

    В ЦБ заявили об отсутствии психологической границы курса рубля

    Раскрыты подробности о жене актера Александра Петрова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости