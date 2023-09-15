Путин заявил о стабильности в экономике

Путин: в российской экономике все стабильно и надежно

Ситуация в российской экономике стабильная и надежная. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, его слова приводит ТАСС.

«Я вас подробно хочу проинформировать о том, что у нас совершается бюджетный процесс. У нас все стабильно, надежно, что не может не радовать», — сказал он. Российский лидер также подчеркнул, что состояние российской экономики отражается на взаимодействии в рамках союзного государства, а у двух стран есть взаимные вопросы и обязательства. «Есть необходимость сверить часы по некоторым вопросам», — сказал президент.

Путин также предложил Лукашенко обсудить двусторонние отношения в сфере экономики. «Мы с вами продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. Здесь все стабильно, надежно развивается, слава Богу», — отметил он.

Ранее в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России заявил, что Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку до 12 процентов. По его словам, регулятор принял правильное решение и сделал это своевременно, так как повышение ставки повлияло на снижение инфляционных рисков. Путин также отметил, что текущее значение ставки сдерживает кредитование экономики, однако в целом оно сейчас находится на достаточно высоком уровне.