Полковник назвал способное уничтожить любой танк российское оружие

Полковник Матвийчук: вертолет Ка-52 способен уничтожить любой западный танк

Боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в силу своей специфики конфигурации способны дать ответ любому западному танку и уничтожить его, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» специалист перечислили особенности «Аллигаторов».

«В борьбе с танками очень хорошо себя показали наши великолепные "Ка-52", которые предназначены для поддержки пехоты и для борьбы с бронированными целями. Даже танки Challenger не устояли. У него на бортовом оружии находится несколько пусковых установок типа "Фаланга" или "Штурм", либо "Атака". Это различного рода противотанковые управляемые ракеты четвертого поколения, которые не требуют сопровождения ракеты до цели», — объяснил Матвийчук.

«Ка-52» — это единственный в мире боевой вертолет подобной конфигурации. (…) Он самостоятельно ведет разведку и применяет бортовое оружие. Он способен бороться с ракетами, которые хотят его поразить. Все средства для борьбы с воздушными, наземными и морскими целями у него есть Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

При этом он подчеркнул, что эффективная защита от танков, как правило, имеет комплексный характер: по словам военного эксперта, противодействие бронированной технике подразумевает и другие способы борьбы, например, самоходная техника.

«Есть и самоходная техника, которая эффективна против танков, например, "Конкурс" и "Корнет" — переносные противотанковые ракетные комплексы, они находятся на вооружении у мотострелковых бригад, десантников и морской пехоты. Их дальность стрельбы составляет примерно две с половиной тысячи метров, иногда — до четырех тысяч метров. Они великолепно поражают танки», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее издание Hindustan Times писало, что боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» Вооруженных сил (ВС) России стали «сущим кошмаром» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Авторы материала отмечали, что «Аллигаторы» демонстрируют свою эффективность, уничтожая бронетехнику и укрепления противника на юге Донецка и в Красном Лимане. Также обращалось внимание и на способность российских пилотов работать на предельно малых высотах.