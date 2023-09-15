В МАГАТЭ вновь не смогли найти мины и бомбы на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: эксперты не обнаружили на ЗАЭС новых мин или бомб

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) никаких взрывчатых веществ, включая мины и бомбы. Об этом говорится в заявлении главы агентства Рафаэля Гросси на официальном сайте организации.

Эксперты МАГАТЭ продолжили обходы отдельных участков площадки и встречи с персоналом АЭС. «[Эксперты] не заметили присутствия каких-либо новых мин или взрывчатых веществ, но подтвердили продолжающееся присутствие мин в буферной зоне между внутренними и внешними барьерами по периметру объекта», — говорится в сообщении.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что получило уведомление о временном сокращении численности сотрудников на ЗАЭС из-за риска увеличения военной активности в регионе. Уточняется, что сотрудники агентства неоднократно слышали звуки взрывов в районе атомной электростанции за последнюю неделю. При этом, как отмечается, ЗАЭС не пострадала.