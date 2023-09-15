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17:07, 15 сентября 2023Мир

Захарова призвала найти потерянный ум главы МИД ФРГ Бербок

Официальный представитель МИД Захарова: надо срочно найти потерянный ум Бербок
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала найти потерянный ум министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая назвала главу КНР Си Цзиньпиня диктатором. Соответствующую запись она опубликовала в своем Telegram-канале.

Свое сообщение она начала со слова «Ахтунг!». Затем Захарова попросила найти потерянный ум Бербок и отдать его хозяйке, так как «ей хуже с каждым днем».

Ранее в интервью Fox News Бербок назвала главу КНР диктатором. Она заявила, что «Украина должна победить», поскольку противоположный итог стал бы «сигналом для таких диктаторов этого мира, как Си Цзиньпин».

Сейчас Бербок находится в США с официальным визитом.

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    Александр Слабиев
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