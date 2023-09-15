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23:47, 15 сентября 2023Мир

Стало известно о стремлении Запада возвести «железный занавес» вокруг России

Постпредство при ЕС: Запад стремится возвести «железный занавес» вокруг России

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Разъяснения Еврокомиссии (ЕК) относительно запрета на ввоз российскими гражданами личных вещей на территорию Евросоюза (ЕС) направлены на возведение железного занавеса вокруг РФ. Об этом исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он назвал цель введения запрета на прямое авиасообщение, ужесточения визовой практики. «Все это направлено на возведение такого железного занавеса», — указал политик. По мнению Логвинова, Запад стремится создать «железный занавес» и по отношению к другим странам.

Ранее стало известно о смягчении запрета на ввоз россиянами личных вещей в ЕС. На официальном сайте ЕК появился документ, разъясняющий отдельные пункты санкционного законодательства в отношении России. Теперь россиянам, путешествующим в Европу, запрещается въезд на личных автомобилях с российскими номерами, а также ввоз других личных вещей.

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    Марина Совина
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