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06:32, 16 сентября 2023Наука и техника

Российскую «Вену» впервые показали в зоне СВО

Плавающую артиллерийско-минометную установку «Вена» впервые показали в зоне СВО

Кадр: «Смотрим»

Российскую самоходную артиллерийско-минометную установку 2С31 «Вена» впервые показали в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Плавающую машину продемонстрировали в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Отмечается, что машины, которые в два раза больше советских установок 2С9 «Нона-С», применяют под Артемовском. Заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона рассказал, что под орудие «Вены» сконструировали новую башню, которую установили на базу боевой машины пехоты БМП-3. Это позволило увеличить количество возимого боекомплекта до 70 выстрелов.

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Самоходное орудие «Вена» впервые представили на выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 1997 в Абу-Даби (ОАЭ). Машина получила орудийно-вычислительный комплекс, позволяющий обмениваться данными для стрельбы по целям. Установка «Вена» оснащена орудием 2А80 калибра 120 миллиметров, которое совмещает возможности гаубицы и миномета. Также 2С31 получила систему обнаружения лазерных излучений «Штора-1» для защиты от противотанковых управляемых ракет.

В мае в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что «Курганмашзавод» проводит модернизацию самоходной гаубицы 2С18 «Пат-С», единственный опытный образец которой был выпущен в 1980-х годах в СССР. Башню с гаубицей калибра 152 миллиметра установят на доработанное шасси БМП-3.

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    Даниил Иринин
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