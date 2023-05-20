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11:31, 20 мая 2023Наука и техника

В России возродят проект плавающей гаубицы «Пат-С»

«Высокоточные комплексы»: проводится модернизация плавающей гаубицы «Пат-С»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Предприятие «Курганмашзавод» проводит модернизацию самоходной гаубицы 2С18 «Пат-С», единственный опытный образец которой был выпущен в 1980-х годах в СССР. О возрождении в России проекта советской плавающей установки РИА Новости рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы».

Гаубица калибра 152 миллиметра будет установлена на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3.

«Эти машины, оснащенные 120-миллиметровым (опытно-конструкторская работа "Вена") и 152-миллиметровым орудием, способны значительно повысить эффективность мотострелковых подразделений», — добавили в холдинге.

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В апреле временно исполняющий должность начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Медведский сообщил, что государственные испытания самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» завершатся в 2023 году.

В том же месяце «Известия» со ссылкой на Минобороны рассказали об усилении Калининградской области реактивными системами залпового огня, 152-миллиметровыми гаубицами и самоходными противотанковыми комплексами.

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Иван Потапов
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