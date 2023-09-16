Стало известно об авиаударе по ВСУ под Купянском
Российские военные нанесли авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».
Как сообщил источник, взрывы, предположительно, слышны между Калиновом и Голубовкой, а также около Песчаного в Купянском районе. Он указал, что ранее на этой территории находились склады и пункты временной дислокации 14, 41 и 88-й отдельных механизированных бригад (ОМБр) ВСУ.
Ранее газета The New York Times писала, что украинские военные признали успехи российской армии в продвижении к Купянску в Харьковской области. Они указали, что на этом направлении подразделения Вооруженных сил (ВС) России добиваются «небольших тактических успехов». Также стало известно, что российским военным осталось семь километров до города Купянска.