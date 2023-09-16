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00:25, 16 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно об авиаударе по ВСУ под Купянском

«Военная хроника» сообщила об авиаударе по позициям ВСУ под Купянском

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Российские военные нанесли авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

Как сообщил источник, взрывы, предположительно, слышны между Калиновом и Голубовкой, а также около Песчаного в Купянском районе. Он указал, что ранее на этой территории находились склады и пункты временной дислокации 14, 41 и 88-й отдельных механизированных бригад (ОМБр) ВСУ.

Ранее газета The New York Times писала, что украинские военные признали успехи российской армии в продвижении к Купянску в Харьковской области. Они указали, что на этом направлении подразделения Вооруженных сил (ВС) России добиваются «небольших тактических успехов». Также стало известно, что российским военным осталось семь километров до города Купянска.

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    Марина Совина
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