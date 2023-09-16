Стало известно об авиаударе по ВСУ под Купянском

«Военная хроника» сообщила об авиаударе по позициям ВСУ под Купянском

Российские военные нанесли авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

Как сообщил источник, взрывы, предположительно, слышны между Калиновом и Голубовкой, а также около Песчаного в Купянском районе. Он указал, что ранее на этой территории находились склады и пункты временной дислокации 14, 41 и 88-й отдельных механизированных бригад (ОМБр) ВСУ.

Ранее газета The New York Times писала, что украинские военные признали успехи российской армии в продвижении к Купянску в Харьковской области. Они указали, что на этом направлении подразделения Вооруженных сил (ВС) России добиваются «небольших тактических успехов». Также стало известно, что российским военным осталось семь километров до города Купянска.