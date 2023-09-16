Российская артиллерия уничтожила Bradley и восемь машин ВСУ
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что российская артиллерия за прошедшие сутки уничтожила девять военных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.
Минесашвили уточнил, что артиллерия группы «Юг» уничтожила боевую машину пехоты (БМП) Bradley, три боевые бронированные машины 3-й штурмовой бригады ВСУ и пять автомобилей в Предтечино, Часов Яре и Красногоровке. Российские военные также поразили полевой склад боеприпасов в Веселом и пункт временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Первомайском.
В результате контрбатарейной борьбы на этом участке ВСУ потеряли три гаубицы M777 американского производства и четыре 120-миллиметровых миномета.
12 сентября Минобороны заявило, что Российская армия в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожила шесть боевых машин пехоты (БМП), включая три Bradley американского производства.