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06:31, 16 сентября 2023Россия

Российская артиллерия уничтожила Bradley и восемь машин ВСУ

Артиллерия группы «Юг» за сутки уничтожила в ДНР восемь машин ВСУ и БМП Bradley

Фото: Serhii Nuzhnenko / Rl / Rfe / Reuters

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что российская артиллерия за прошедшие сутки уничтожила девять военных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Минесашвили уточнил, что артиллерия группы «Юг» уничтожила боевую машину пехоты (БМП) Bradley, три боевые бронированные машины 3-й штурмовой бригады ВСУ и пять автомобилей в Предтечино, Часов Яре и Красногоровке. Российские военные также поразили полевой склад боеприпасов в Веселом и пункт временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Первомайском.

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В результате контрбатарейной борьбы на этом участке ВСУ потеряли три гаубицы M777 американского производства и четыре 120-миллиметровых миномета.

12 сентября Минобороны заявило, что Российская армия в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожила шесть боевых машин пехоты (БМП), включая три Bradley американского производства.

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    Марина Совина
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