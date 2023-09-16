ЦСКА спасся от поражения в матче РПЛ

ЦСКА вничью со счетом 2:2 сыграл с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

ЦСКА вничью сыграл с «Крыльями Советов» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:2. На второй минуте счет открыл игрок самарцев Николай Рассказов, на 22-й минуте преимущество гостей увеличил Никита Салтыков.

Первым в составе москвичей отличился Антон Заболотный, реализовавший пенальти. От поражения армейцев спас Федор Чалов, забивший на 75-й минуте.

После восьми матчей ЦСКА, имеющий в активе 12 очков, располагается на шестом месте. Самарцы с 15 очками идут вторыми.

В следующем туре 24 сентября московская команда сыграет в гостях с «Ростовом». «Крылья Советов» 23 сентября примут «Сочи».