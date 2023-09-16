Затягивание решения США по поставкам Киеву ATACMS объяснили

Полковник Кошкин: США затягивают поставки ATACMS из-за возможного ответа России

США затягивают с принятием решения по поставкам Украине дальнобойных ракет ATACMS из-за возможного ответа России. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин.

«США не торопятся принимать решение по поставкам ATACMS. Потому что в данном случае противостояние переходит в более острую фазу, когда уже Российская Федерация сможет серьезно ответить, наказав тех обидчиков, которые являются виновниками обострения ситуации. Это и сдерживает в Белом доме принятие решения о поставках таких ракет», — сказал он.

Как писал портал Axios со ссылкой на источники, Вашингтон не будет объявлять о передаче Киеву ракет дальнего радиуса действия ATACMS во время визита президента Украины Владимира Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН. По информации издания, вопрос поставок этих снарядов поднимался во время недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Тем не менее, Белый дом пока не принял окончательного решения на этот счет.

9 сентября ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США планируют впервые отправить на Украину ракеты дальнего радиуса ATACMS. Другой близкий к ситуации госслужащий заявил телеканалу, что Белый дом вероятнее всего включит ракеты в новый пакет военной помощи Украине.

Украина неоднократно просила начать поставлять эти снаряды с дальностью до 300 километров. Киев уверял, что не будет бить ими по территории России. США откладывали передачу ATACMS, поскольку опасались обострения конфликта. Москва не раз критиковала планы поставок этих ракет.