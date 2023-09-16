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13:20, 16 сентября 2023Спорт

Футболист «Динамо» ответил на вопрос о дедовщине в команде

Игрок «Динамо» Лепский не стал называть дедовщиной выполнение черновой работы

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Футболист «Динамо» Иван Лепский ответил на вопрос о дедовщине в московском клубе. Его слова приводит Sport24.

«Не назову это дедовщиной, но, мне кажется, во многих командах молодые выполняют черновую работу. Из очевидного — я могу где-то потаскать мячи, собрать их или воду принести, но это нетрудно», — поделился спортсмен. Защитник отметил, что так сложилось в команде и про это никто не говорит.

18-летний Лепский дебютировал за «Динамо» 15 сентября. Он сыграл 71 минуту в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород» (1:1), не отметившись результативными действиями.

После восьми матчей «Динамо» располагается на второй строке турнирной таблицы. На счету бело-голубых 15 очков.

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    Дарья Коршунова
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