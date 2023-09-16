В Петербурге вспыхнул сильный пожар в торговом центре

Во Фрунзенском районе Петербурга вспыхнул пожар в ТЦ площадью 40 на 50 метров

Сильный пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге: загорелось здание площадью 40 на 50 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Петербургу.

В сообщении отмечается, что 15 сентября в 0:27 поступили сведения о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Бухарестская, дом 47. Огонь вспыхнул в здании площадью 40 на 50 метров. Данные о пострадавших не поступали.

В тушении пожара участвуют шесть единиц техники МЧС и 30 человек. По данным сервиса «Яндекс Карты», на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан.