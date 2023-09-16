Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:36, 16 сентября 2023Экономика

Российский Центробанк обвинили в подмораживании экономики

Бизнес-омбудсмен Титов сравнил политику ЦБ с подмораживанием экономики России

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Повышением ключевой ставки Центробанк борется с сиюминутными проблемами, но не выстраивает условий для развития, в результате этих действий экономика скорее застынет, подморозится. Об этом в своем Telegram-канале написал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его мнению, экономика предложения в России пока развивается на уровне вдохновляющих заявлений, а не реальных мер. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, уверен Титов, не верит в положительный эффект кредитных инвестиций, потому что прямо говорит об ограниченности доступных факторов производства, в первую очередь рабочей силы.

При этом бизнес-омбудсмен признает, что спрос в стране разогнали, и не в последнюю очередь виной этому бюджетные инвестиции. Также растет импорт, а формально положительное сальдо внешнеторгового баланса не должно вводить в заблуждение, о проблемах говорит хотя бы курс рубля. Фактом остается и слабость предложения.

«Эта слабость означает, что экономика может, что называется, поплыть по воле ветра. И ЦБ решает "зажать паруса", чтобы, по крайней мере, сохранять контроль», — полагает Титов. Он предположил, что проблему можно было бы решить за счет привлечения рабочей силы со стороны, «искать по миру тех, кто готов приехать и работать».

Котировки RUIRYY от TradingView

В пятницу, 15 сентября, по итогам заседания совета директоров Центробанка было принято решение о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 13 процентов годовых. Это уже третье подряд ужесточение кредитно-денежной политики, до июльского заседания ставка была 7,5 процента.

В регуляторе не исключили дальнейшего повышения ставки, а Набиуллина предупредила, что не стоит ожидать ее снижения на ближайших заседаниях, как случалось в прошлые годы. По ее словам, перед этим надо добиться снижения инфляционных ожиданий.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО проведет крупнейшие после холодной войны учения

    Раскрыт смысл важной процедуры перед чисткой зубов

    Президент ЦАР отказался от одного предложения французского коллеги

    Роналду подал в суд на «Ювентус»

    Российский Центробанк обвинили в подмораживании экономики

    В Кремле оценили вероятность введения антиковидных мер безопасности

    Стало известно о переходе ВСУ к тактике выжженной земли в Херсонской области

    В Крыму вспомнили слова Молотова о начале войны в 1941 году после ударов ВСУ

    В Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина

    Роспотребнадзор оценил вероятность введения масочного режима

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости