Российский Центробанк обвинили в подмораживании экономики

Бизнес-омбудсмен Титов сравнил политику ЦБ с подмораживанием экономики России

Повышением ключевой ставки Центробанк борется с сиюминутными проблемами, но не выстраивает условий для развития, в результате этих действий экономика скорее застынет, подморозится. Об этом в своем Telegram-канале написал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его мнению, экономика предложения в России пока развивается на уровне вдохновляющих заявлений, а не реальных мер. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, уверен Титов, не верит в положительный эффект кредитных инвестиций, потому что прямо говорит об ограниченности доступных факторов производства, в первую очередь рабочей силы.

При этом бизнес-омбудсмен признает, что спрос в стране разогнали, и не в последнюю очередь виной этому бюджетные инвестиции. Также растет импорт, а формально положительное сальдо внешнеторгового баланса не должно вводить в заблуждение, о проблемах говорит хотя бы курс рубля. Фактом остается и слабость предложения.

«Эта слабость означает, что экономика может, что называется, поплыть по воле ветра. И ЦБ решает "зажать паруса", чтобы, по крайней мере, сохранять контроль», — полагает Титов. Он предположил, что проблему можно было бы решить за счет привлечения рабочей силы со стороны, «искать по миру тех, кто готов приехать и работать».

В пятницу, 15 сентября, по итогам заседания совета директоров Центробанка было принято решение о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 13 процентов годовых. Это уже третье подряд ужесточение кредитно-денежной политики, до июльского заседания ставка была 7,5 процента.

В регуляторе не исключили дальнейшего повышения ставки, а Набиуллина предупредила, что не стоит ожидать ее снижения на ближайших заседаниях, как случалось в прошлые годы. По ее словам, перед этим надо добиться снижения инфляционных ожиданий.