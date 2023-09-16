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02:50, 16 сентября 2023Мир

Ким Чен Ын выразил уважение стремительному развитию авиационной техники в России

ЦТАК: Ким Чен Ын выразил уважение стремительному развитию авиационной техники РФ
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Globallookpress.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил уважение стремительному развитию авиационной техники в России. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В ходе визита на авиационный завод имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) политик заявил, что отрасль преодолевает внешние угрозы. Он пожелал предприятию хороших результатов в дальнейшем развитии.

15 сентября Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре, где посетил российские авиационные заводы. Вместе с российским министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым он оценил демонстрационный полет Су-35.

13 сентября Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели переговоры на космодроме Восточный.

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    Марина Совина
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