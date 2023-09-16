В России призвали отбирать автомобили у серийных нарушителей ПДД

Депутат Дерябкин предложил отбирать автомобили у серийных нарушителей ПДД

У водителей, которые регулярно превышают скорость, необходимо конфисковывать автомобили, считает зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее водитель Mercedes не справился с управлением и устроил ДТП с пятью пострадавшими. В столичном Дептрансе сообщили, что за год он больше 1000 раз превышал скорость.

По словам депутата, по отношению к таким лихачам однозначно стоит предпринимать какие-то меры. «Может быть, установить какой-то порог количества нарушений, после которого следует наказание вплоть до отъема транспортного средства, которое приводит к таким тягчайшим последствиям. Сейчас он наделал беды, будет привлечен к уголовной ответственности, но первое — надо лишить возможности и средства, посредством которого он совершает преступление, если головы нет. Это мое личное мнение», — высказался Дерябкин.

Вопрос о количестве штрафов, за которым должно следовать наказание, требует обсуждения, добавил парламентарий. «Ведь разные штрафы бывают, превысил на 5 километров — пришел штраф. Сейчас порог до 20 километров, обсуждается до 10. А если у него 1000 штрафов, то, смотря какие превышения. Тут надо подумать. В любом случае, если такой беспредел и человек все время ездит, да, может быть, богатый и платит эти штрафы регулярно, надо меры предпринимать к таким лихачам», — подытожил он.

Авария произошла ночью 15 сентября на улице 1-й Тверской-Ямской. 21-летний молодой человек, находившийся за рулем Mercedes, не справился с управлением, наехал на фонарный столб и столкнулся с такси, в котором были водитель и трое пассажиров. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения.

Хозяин иномарки — основатель любительского футбольного клуба FC Panthers Андрей Пальора — пригнал ее на мойку, а работавший там уроженец Кировской области Никита К. угнал машину и отправился в ней на ночные гонки, употребив перед этим алкоголь.

