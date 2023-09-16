Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:30, 16 сентября 2023Бывший СССР

Первые гражданские суда прошли по коридору в Черном море к портам Украины

На Украине заявили о первом заходе судов через открытый коридор в Черном море

Фото: Guus Seldenthuis / Unsplash

Впервые два судна воспользовались временным коридором, открытым Украиной в Черном море, чтобы зайти в порт Черноморск. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Ими стали балкеры Aroyat и Resilient Africa. Суда плавают под флагом Палау, а их экипажи состоят из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины. Судна подтвердили готовность пройти по маршруту на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

С 15 августа временным коридором для выхода из портов воспользовались пять судов, добавил глава ведомства. Речь идет о контейнеровозе Joseph Schulte, балкерах Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma. Сухогруз Joseph Schulte находился в одесском порту с 23 февраля 2022 года. В настоящее время судно движется в сторону Босфора более чем с 30 тысячами тонн груза.

Об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море 10 августа заявили Военно-морские силы (ВМС) Украины. В первую очередь они будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве забеспокоились из-за потери доступа к Черному морю

    В России назвали предназначенный для «Судного дня» самолет

    Заработок Колумбии на кокаине превысит доходы от нефти

    В Доме правительства введут масочный режим

    Сотрудник столичного МЧС начал подрабатывать закладчиком и попался полицейским

    Италия попросила Евросоюз помочь снизить поток мигрантов

    Назван решающий фактор завершения контрнаступления ВСУ

    Звезду кулачных боев арестовали за кражу в Шереметьево

    Раскрыты подробности эвакуации горняков из шахт Кузбасса

    Россиян успокоили по поводу повышения цен на бургеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости