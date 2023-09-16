Первые гражданские суда прошли по коридору в Черном море к портам Украины

На Украине заявили о первом заходе судов через открытый коридор в Черном море

Впервые два судна воспользовались временным коридором, открытым Украиной в Черном море, чтобы зайти в порт Черноморск. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Ими стали балкеры Aroyat и Resilient Africa. Суда плавают под флагом Палау, а их экипажи состоят из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины. Судна подтвердили готовность пройти по маршруту на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

С 15 августа временным коридором для выхода из портов воспользовались пять судов, добавил глава ведомства. Речь идет о контейнеровозе Joseph Schulte, балкерах Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma. Сухогруз Joseph Schulte находился в одесском порту с 23 февраля 2022 года. В настоящее время судно движется в сторону Босфора более чем с 30 тысячами тонн груза.

Об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море 10 августа заявили Военно-морские силы (ВМС) Украины. В первую очередь они будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.