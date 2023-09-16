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18:25, 16 сентября 2023Спорт

«Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном на «Ахмат-Арене» и завершилась со счетом 1:1. На третьей минуте счет открыл полузащитник хозяев Иван Олейников. На 38-й минуте счет сравнял хавбек Кади.

После восьми матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Ахмат» располагается на девятом месте, имея в активе 11 очков.

В следующем матче «Краснодар» примет екатеринбургский «Урал» 24 октября. «Ахмат» днем ранее на выезде сыграет с калининградской «Балтикой».

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    Анастасия Борисова
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