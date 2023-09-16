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09:08, 16 сентября 2023Среда обитания

В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку на один вид жилья

Депутат Алексеенко предложил ввести льготную ипотеку на вторичное жилье
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко предложил ввести субсидии при покупке вторичного жилья в России. Инициативой о льготах на один вид жилья парламентарий поделился в беседе с Ura.ru.

По мнению депутата, в большинстве российских город не ведется новая застройка, поэтому они отрезаны от льготных программ. «Где-то нужно распространить ипотеку на вторичку. Тут нужно смотреть территориальную привязку, чтобы нивелировать проблему оттока населения, создавать возможности людям покупать недвижимость. Если ничего не строится, льготная ипотека направлена только на новостройки, то многие в большинстве городов отрезаны от этих программ, а там точно также есть люди, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», — объясняет Алексеенко.

Ранее экономист Юлия Коваленко спрогнозировала, что рост дефицита бюджета сократит программы льготной ипотеки. Она считает, что повышение Центробанком ключевой ставки может существенно снизить спрос на некоторые кредиты, однако программ с государственной поддержкой тенденция коснется в меньшей степени.

Тем временем глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что за последние три года реальная доступность жилья в России снизилась. Глава регулятора добавила, что спрос на ипотеку растет очень быстрыми темпами, в том числе из-за льготных программ. По словам Набиуллиной, так быть не должно.

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