Набиуллина заявила о снижении доступности жилья в России

Набиуллина: реальная доступность жилья в России снизилась

За последние три года реальная доступность жилья в России снизилась. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает «Прайм».

Набиуллина отметила, что жилье только кажется доступным. «Если посмотреть с начала 2020 года, когда массовые программы льготной ипотеки были, до начала 2023 года, у нас цены на первичном рынке недвижимости выросли вдвое. Зарплаты в это время увеличились приблизительно на 35 процентов, потребительские цены — где-то на четверть, 27 процентов», — рассказала она.

Глава регулятора добавила, что спрос на ипотеку растет очень быстрыми темпами, в том числе из-за льготных программ. По словам Набиуллиной, так быть не должно. «Спрос на ипотеку должен расти таким образом, чтобы не приводить к такому росту цен на жилье, который мы видим. Это свидетельство несбалансированного роста», — пояснила она.

Набиуллина напомнила, что масштабные льготные программы по ипотеке действуют до середины 2024 года. Она заявила, что после этого должны остаться только целевые адресные программы.

Ранее в Банке России сообщили, что ипотечное кредитование в стране растет ускоренными темпами — на 1 сентября рост составил примерно 30 процентов в годовом выражении. Набиуллина заявила, что это происходит за счет льготных программ и вовлечения рискованных групп клиентов.