Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:00, 15 сентября 2023Среда обитания

Набиуллина заявила о снижении доступности жилья в России

Набиуллина: реальная доступность жилья в России снизилась
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

За последние три года реальная доступность жилья в России снизилась. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает «Прайм».

Набиуллина отметила, что жилье только кажется доступным. «Если посмотреть с начала 2020 года, когда массовые программы льготной ипотеки были, до начала 2023 года, у нас цены на первичном рынке недвижимости выросли вдвое. Зарплаты в это время увеличились приблизительно на 35 процентов, потребительские цены — где-то на четверть, 27 процентов», — рассказала она.

Глава регулятора добавила, что спрос на ипотеку растет очень быстрыми темпами, в том числе из-за льготных программ. По словам Набиуллиной, так быть не должно. «Спрос на ипотеку должен расти таким образом, чтобы не приводить к такому росту цен на жилье, который мы видим. Это свидетельство несбалансированного роста», — пояснила она.

Набиуллина напомнила, что масштабные льготные программы по ипотеке действуют до середины 2024 года. Она заявила, что после этого должны остаться только целевые адресные программы.

Ранее в Банке России сообщили, что ипотечное кредитование в стране растет ускоренными темпами — на 1 сентября рост составил примерно 30 процентов в годовом выражении. Набиуллина заявила, что это происходит за счет льготных программ и вовлечения рискованных групп клиентов.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Названа цель визита Суровикина в Алжир

    Штукатурка с потолка общежития в Петербурге обрушилась на студентку

    Вор в законе Гия Свердловский урегулировал конфликт уральских коммерсантов

    В США показали предсерийный дрон-заправщик Stingray

    Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне

    В США высказались о свободе Киева в вопросе выбора целей для ударов

    Находящегося в розыске россиянина задержали с арсеналом оружия

    Пассажир московского метро разбил ногой турникет и попал на видео

    Врач перечислил способы предотвращения появления оскомины на зубах

    Все ближайшие концерты Игоря Николаева отменены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости