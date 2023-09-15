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16:20, 15 сентября 2023Среда обитания

Набиуллина назвала причину ускоренных темпов роста ипотеки

Набиуллина заявила, что рынок ипотеки в России к сентябрю вырос на 30 %

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

По данным Банка России, ипотечное кредитование в стране растет ускоренными темпами — на 1 сентября рост составил примерно 30 процентов в годовом выражении, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина ТАСС. Заявление опубликовано на сайте Центробанка.

Она объяснила, что это происходит за счет льготных программ и вовлечения рискованных групп клиентов, что, в свою очередь, беспокоит ЦБ. «Так, за два года выдачи ипотечных кредитов людям с долговой нагрузкой уже более 80 процентов доходов выросло почти вдвое», — добавила Набиуллина.

Глава регулятора также подчеркнула, что из-за роста ипотеки с низким первоначальным взносом до 20 процентов сохраняется значительный разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынке. «Он до сих пор сохраняется на уровне около 40 процентов, это является проблемой завышения стоимости залогов по ипотечным кредитам на первичном рынке со всеми вытекающими последствиями», — отметила она.

Регулятор поднял ключевую ставку на заседании 15 сентября на 100 базисных пунктов, до 13 процентов годовых. Решение ужесточить денежно-кредитную политику ЦБ объяснил усилением проинфляционных факторов, которые мешают достижению целевого показателя в 4 процента.

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    Мария Грушко
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