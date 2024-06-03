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19:12, 3 июня 2024Мир

В США признали катастрофическое решение по Украине

Миршаймер: решение Буша поддержать Украину в НАТО было поистине катастрофическим
Джордж Буш-младший в Киеве

Джордж Буш-младший в Киеве. Фото: Mykhailo Markiv / Reuters

Решение бывшего президента США Джорджа Буша-младшего поддержать идею вступления Украины в Североатлантический альянс было поистине катастрофическим. Такое мнение высказал американский политолог и специалист по международным отношениям Джон Миршаймер в интервью журналисту Гленну Гринвальду.

«Решение присоединить Украину к НАТО было поистине катастрофическим. Негативные последствия этого нельзя приуменьшать», — отметил эксперт, добавив, что ответственность за это решение лежит прежде всего на США.

Миршаймер добавил, что Киев не стремился бы в альянс, если бы не обещания Вашингтона. Украина была бы «в целости и сохранности», заключил политолог.

В 2008 году Джордж Буш-младший на саммите НАТО в Бухаресте пытался продавить предоставление Украине плана действий относительно членства в альянсе. Тогда планы американцев сорвала Германия: Ангела Меркель заняла жесткую позицию, отказавшись поддержать дальнейшую интеграцию Украины в НАТО. Единым фронтом с Берлином выступил и Париж.

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