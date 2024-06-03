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19:30, 3 июня 2024Мир

Парламент Швейцарии отклонил новый пакет помощи Украине

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила пакет помощи Украине на $ 6 млрд

Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила новый пакет помощи Украине на пять миллиардов швейцарских франков (почти шесть миллиардов долларов США — прим. «Ленты.ру») из-за нарушения ограничений по заимствованиям в нейтральном государстве. Об этом сообщает Reuters.

28 членов парламента выступили против, в то время как 15 человек поддержали идею предоставить Украине так называемую долгосрочную помощь.

Причиной отказа от поддержки Киева стало противоречие нового пакета помощи «долговому тормозу» Швейцарии. Это специальная мера, вступившая в силу в 2003 году, которая была призвана затормозить темп прироста объема государственного долга в стране.

10 апреля сообщалось, что Федеральный совет (правительство) Швейцарии планирует рассмотреть выделение 5,5 миллиарда долларов на срок до 2036 года в качестве помощи Украине. Отмечалось, что данная сумма будет направлена на экономическое развитие страны и ее восстановление в долгосрочной перспективе.

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