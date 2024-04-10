Швейцария рассмотрит долгосрочную программу помощи Украине

Швейцария выделит 5,5 миллиарда долларов на помощь Киеву к 2036 году

Федеральный совет (правительство) Швейцарии рассмотрит выделение 5,5 миллиарда долларов на срок до 2036 года в качестве помощи Украине. Сообщение опубликовано на сайте швейцарского правительства.

Как сообщается, сумма будет направлена на экономическое развитие Украины и восстановление страны в долгосрочной перспективе. В рамках начального этапа программы Швейцария выделит Киеву 1,66 миллиарда долларов в срок до 2028 года с учетом собственной текущей финансовой ситуации.

«Швейцария также вносит вклад в стабильность в Европе и сокращение миграционных потоков», — говорится в заявлении. Также планируются дополнительные варианты финансирования Украины на период с 2029 по 2036 год. В швейцарском правительстве напомнили, что страна потратила 3,3 миллиарда на помощь Киеву, из них 2,8 — на размещение беженцев в стране.

Ранее издание Le Temps сообщило, что Министерство иностранных дел Швейцарии рассматривает в качестве варианта мирного договора по Украине проект соглашений, сформулированных в Стамбуле в марте 2022 года.