Дачников призвали не собирать колорадских жуков руками

«ТутНовости»: дачникам посоветовали не собирать колорадских жуков руками

Собирать колорадских жуков с картофельных посадок руками неэффективно, уверены эксперты «ТутНовости».

По словам экспертов, собрать всех жуков даже с одного куста представляется маловероятным. Пропустив даже одну особь, которая впоследствии сделает кладку, через непродолжительное время придется повторять процедуру заново.

Не стоит внимать и советам по опрыскиванию растений уксусом. Если этот способ и подействует, то ненадолго. Как только листья картошки просохнут, жуки вернутся снова. Неэффективна в борьбе с вредителями и зола. Эксперты отмечают, что с засильем вредителя не справляется ни зола в чистом виде, ни зольно-мыльный раствор.

Ранее дачникам посоветовали не использовать народные средства в борьбе с сорняками. Так, не стоит использовать уксус — он может уничтожить полезные микроорганизмы, а также насекомых, которые рыхлят почву. Не рекомендуется также посыпать грядки солью, так как она делает почву твердой и задерживает воду, отметила специалистка.