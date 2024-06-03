Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:23, 3 июня 2024Экономика

Дачников призвали не собирать колорадских жуков руками

«ТутНовости»: дачникам посоветовали не собирать колорадских жуков руками

Фото: Friedhelm Adam / Globallookpress.com

Собирать колорадских жуков с картофельных посадок руками неэффективно, уверены эксперты «ТутНовости».

По словам экспертов, собрать всех жуков даже с одного куста представляется маловероятным. Пропустив даже одну особь, которая впоследствии сделает кладку, через непродолжительное время придется повторять процедуру заново.

Не стоит внимать и советам по опрыскиванию растений уксусом. Если этот способ и подействует, то ненадолго. Как только листья картошки просохнут, жуки вернутся снова. Неэффективна в борьбе с вредителями и зола. Эксперты отмечают, что с засильем вредителя не справляется ни зола в чистом виде, ни зольно-мыльный раствор.

Ранее дачникам посоветовали не использовать народные средства в борьбе с сорняками. Так, не стоит использовать уксус — он может уничтожить полезные микроорганизмы, а также насекомых, которые рыхлят почву. Не рекомендуется также посыпать грядки солью, так как она делает почву твердой и задерживает воду, отметила специалистка.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов впервые появился на публике в военной форме. Что означают его погоны?

      Россиянин надругался над школьницей на детской площадке в День защиты детей

      Россиянам с маленькими квартирами дали совет

      Стрелявшего в Фицо писателя перевели в психотделение тюремной больницы

      Россиян задержали за попытку сбыта 75 килограммов гашиша

      Мишустин оценил обеспеченность ЕАЭС собственным продовольствием

      Внук Пугачевой захотел сдавать ее дачу в аренду

      Игнашевич объяснил уход из «Балтики»

      ИИ-функцию в Windows 11 назвали опасной

      Три тонны вонючего фрукта уничтожат ради сохранения репутации страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше