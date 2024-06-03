17-летняя россиянка вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

17-летняя Мирра Андреева обыграла Грачеву и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/8 финала 17-летняя спортсменка обыграла экс-россиянку, ныне представляющую Францию, Варвару Грачеву. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:2 в пользу Андреевой. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.

Андреева впервые в карьере вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема». Ее следующей соперницей станет вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Ранее Андреева вошла в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. На данный момент россиянка занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). По итогам прошлого сезона WTA признала Андрееву лучшим новичком года.