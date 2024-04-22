Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рома
0:2
Перерыв
live
Болонья
Италия - Серия А|33-й тур
Милан
Сегодня
21:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|33-й тур
Флорида Пантерз
24 апреля
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
24 апреля
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
19:15, 22 апреля 2024Спорт

10 спортсменов вошли в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет

Тюкавин и Андреева вошли в лонг-лист самых перспективных россиян до 30 лет
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Forbes составил лонг-лист претендентов на попадание в рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Список доступен на сайте издания.

В нем присутствуют десять спортсменов. Среди них 16-летняя теннисистка Мирра Андреева, 21-летний футболист «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин, 28-летний хоккеист «Спартака» Николай Голдобин, а также пловцы Евгения Чикунова (19 лет) и Климент Колесников (23 года). Кроме того, в лонг-лист попали три киберспортсмена.

Помимо спортсменов, в лонг-листе присутствуют представители бизнеса, науки, музыки, искусства, медиа, моды и дизайна. Рейтинг будет опубликован во второй половине мая. Его составят на основе результатов онлайн-голосования, а также мнений экспертного совета и представителей редакции издания.

9 февраля был назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Рейтинг возглавил нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, заработавший 275 миллионов долларов по итогам 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по телебашне Харькова с оборудованием для ПВО. Жители сняли на видео, как рухнула часть вышки

      В WADA объяснили разницу между делами Валиевой и китайских пловцов

      Известная российская журналистка рассказала об угрозах

      Украденную из знаменитого университета картину XVII века нашли через четыре года

      В Turkish Airlines объяснили недопуск россиянина на рейс в Мексику

      Анна Хилькевич объяснила решение подарить восьмилетней дочери роскошный BMW

      Европейские министры начали отказываться от поставок Киеву систем ПВО

      На Украине в отношении жителя Харькова возбудили уголовное дело из-за герба СССР

      В России высказались о позиции Зеленского по мирным переговорам

      JPMorgan Chase направит триллионы долларов на климатические проекты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше