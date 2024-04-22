10 спортсменов вошли в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет

Тюкавин и Андреева вошли в лонг-лист самых перспективных россиян до 30 лет

Forbes составил лонг-лист претендентов на попадание в рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Список доступен на сайте издания.

В нем присутствуют десять спортсменов. Среди них 16-летняя теннисистка Мирра Андреева, 21-летний футболист «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин, 28-летний хоккеист «Спартака» Николай Голдобин, а также пловцы Евгения Чикунова (19 лет) и Климент Колесников (23 года). Кроме того, в лонг-лист попали три киберспортсмена.

Помимо спортсменов, в лонг-листе присутствуют представители бизнеса, науки, музыки, искусства, медиа, моды и дизайна. Рейтинг будет опубликован во второй половине мая. Его составят на основе результатов онлайн-голосования, а также мнений экспертного совета и представителей редакции издания.

9 февраля был назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Рейтинг возглавил нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, заработавший 275 миллионов долларов по итогам 2023 года.